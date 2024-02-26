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Esnaftan ’muhtar adayı değilim’ afişi

İHA İHA
26.02.2024 13:42
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Samsun’da 30 yıldır kumaşçılık yapan bir esnaf, muhtar adayı olmadığını ilginç bir afişle duyurdu.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde esnaflık yapan Alaattin Atıcı’nın çevreye yapıştırdığı afişler görenlerin dikkatini çekiyor. Birçok muhtar adayının afişinin bulunduğu mahallede ‘Unkapanı Mahallesi muhtar adayı (değilim), niye diye sormayın, kafanızı yormayın’ şeklinde yazı yazarak elektrik panoları ve dükkanına afiş yapıştıran Alaattin Atıcı, insanların yüzünde tebessüm oluşturmak istediği için böyle bir şey yaptığını söyledi.

"İNSANLAR ESPRİYİ GÖRÜYOR VE GÜLÜYOR"

Alaattin Atıcı, "Muhtar olmayı çok isterdim fakat işlerimin yoğunluğundan dolayı olamadım. Muhtar değilim diyerek hem kendimi mutlu ettim hem de okuyanlar biraz eğlensin, mutlu olsun diye böyle bir şey yaptım. Muhtar olsaydım eğer muhtarlığa maaş almak için değil maaşımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için gelirdim. Silah da almazdım. Silaha karşıyım. Bir muhtar 5 yılda 1 milyon 700 bin TL para alıyor. Yüzde 25 arttığını düşünürsek. O paranın hepsi ihtiyaç sahiplerinin cebine girerdi. ‘Unkapanı Mahallesi muhtar adayı (değilim), niye diye sormayın, kafanızı yormayın’ diye yazdım ki millet beni muhtar sansın. Okuyunca espriyi görüyor ve gülüyor. Muhtar olsam bu kadar ses getirmezdi. Tepkilere bende şaşırdım” dedi.

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