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Esnaftan öğrencilere hijyen seti

MALATYA HABERLERİ  | 19.10.2020 23:51 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Malatya’da öğrencilere hijyen seti verildi.Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Keskin, Malatya Yeşilyurt Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezinde öğrencilere hijyen seti verdi.TESK-UNİCEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında Malatya’daki mesleki eğitim merkezlerine devam eden çıraklara, hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi.Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu(TESK) -UNİCEF ’Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’ kapsamında Malatya’nın hedef iller arasında yer almasından dolayı Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi’nde, hijyen kiti dağıtımı yapıldı.Dağıtım töreni öncesinde açıklamalarda bulunan MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Çocuk işçiliği üzerine olan bir proje.

Korona virüs salgını sürecinde ertelenen yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Malatya’da öğrencilere hijyen seti verildi.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Keskin, Malatya Yeşilyurt Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezinde öğrencilere hijyen seti verdi.
TESK-UNİCEF Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı kapsamında Malatya’daki mesleki eğitim merkezlerine devam eden çıraklara, hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu(TESK) -UNİCEF ’Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı’ kapsamında Malatya’nın hedef iller arasında yer almasından dolayı Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi’nde, hijyen kiti dağıtımı yapıldı.
Dağıtım töreni öncesinde açıklamalarda bulunan MESOB Başkanı Şevket Keskin, "Çocuk işçiliği üzerine olan bir proje. Ama şunu söylemek istiyorum, bizim çocuklarımız çocuk işçileri değil. Bizim çocuklarımız meslek öğrenen, uygulamalı eğitim yapan çocuklar. Çocuk işçiliği kayısı, pamuk, pancar toplayan çocuklara biz çocuk işçisi derdik. Ama bizim çocuklarımız küçükken alır, esnaf yanında yetiştirir, karşısındaki insanı nasıl karşılayacak, nasıl hürmet edecek, ahilik kültüründen gelen bir kültür ile yetiştirirdik. Bu kültürde yetişmeleri için mücadele verdik. Bunu da sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Gençler, eğitim çok önemli ve hocalarınızı çok iyi dinleyin. Eğitimin, bilginin yaşı yoktur. Sayın cumhurbaşkanımızın bize verdiği en büyük değerlerden birisi, ’çıraktım kalfa oldum, kalfaydım usta oldum’ Onun için ustalık çok önemli. Eskiden bize derlerdi, ’meslek çok önemlidir, altın bileziktir yaparsın yapmazsın kolunda kalsın’ derlerdi" dedi.

"Hem mesleki eğitim hem de bir okul düzeyinde"
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay da, projeyi hazırlayan TESK ve UNİCEF’e teşekkür ederek, "Başkanım bahsetti küçük bir yardım ama çok önemli olan bir yardım. Bu hastalıktan kurtulmanın 3 kuralı var. Birincisi maske, ikincisi sosyal mesafe, üçüncüsü hijyen. Elbette ki, eğitim olmasa olmazımız. Ama başkanım ahilik kültüründen bahsetti. Bizimde beynimiz sizlersiniz, sizler olmaya da devam edeceksiniz. Burası hem mesleki eğitim hem de bir okul düzeyinde. Çıraklarımız buraya geliyor ve eğitimlerini tam anlamıyla alıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Tebessüm Eczanesi
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Ümit Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
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