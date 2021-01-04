ESO Başkan Yardımcısı Özeçoğlu, "Destekle imalat sektörümüz daha da büyüyecektir"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin Aralık 2020 sonuçlarının açıklandığını söyleyerek, salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan kısıtlamalarla birlikte Aralık ayında üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalar olduğuna vurgu yaptı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin Aralıkta 50,8’e gerilediğini de ifade eden Özeçoğlu, ankette eşik değer 50’nin üzerinde. Ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret etse de anket sonuçlarına göre, Kasım 2020’de 51,4 olarak ölçülen manşet PMI Aralık 2020’de 50,8’e gerilediğini ifade etti.

Anketin tamamı incelendiğinde satın alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, hammadde temininde yaşanan zorluklar nedeniyle girdi stoklarındaki düşüşün olduğuna vurgu yapan Özeçoğlu, “Ülkemiz imalat sektörü için geçtiğimiz yıl çok çetin geçti. 2020 yılında, özellikle iç piyasadaki arz ile talebin düşmesi, ihracatta taleplerin azalması ve sipariş iptalleri ciddi zorluklarla uğraşmamıza neden oldu. Diğer yandan tedarik zincirlerindeki sıkıntılar domino etkisiyle malzemede temin sıkıntıları baş gösterdi. Bu da maliyet yükselişlerinde etkili oldu. Ancak dönemsel olarak taleplerin yeniden oluşması, devletimizin sektörel destekleriyle de imalatçılarımız üretimini bir miktar arttırdı. Bu süreçte de çalışan sayılarında ve satın almada artış meydan geldi. Özelliklede 2021 yılında imalat sektörümüzün, özel desteklerle güçlendirilmesi imalat sektörümüzü daha da büyüyecektir” dedi.

