ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayi üretimindeki düşüş son çeyrekte toparlanacak"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi üretiminin yıllık yüzde 31,4 azaldığını kaydederek, "Daha önce Eskişehir Sanayi Odası’nın Covid-19 salgının etkisini baz alarak yaptığı tahminlerine paralel olarak salgının en yoğun olarak yaşandığı Nisan ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 31,4 aylık ise yüzde 30,4 daraldığını görüyoruz. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda buna işaret ediyor." dedi.

Covid-19 salgının etkisi sanayi üretim endekslerine de yansıdı. Salgın nedeniyle 2020 Nisan ayı madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi üretiminde aylık yüzde 30,4 azalma meydena geldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı.