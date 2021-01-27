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ESO Başkanı Kesikbaş: "Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı"

27.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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ESO Başkanı Kesikbaş: "Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı"

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş; sağlıklı büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve en önemlisi toplumsal refah artışının temelinde kalıcı fiyat istikrarı olduğunun altını çizdi.Kalıcı fiyat istikrarı ile enflasyonun kontrol altında ve düşük seviyelerde seyredeceğine vurgulayan Kesikbaş, "Bu konuda ülkemizin önde gelen ve bizim de dâhil olduğumuz iş dünyası temsilcileri ortak açıklamada konun önemine vurgu yaptılar.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş; sağlıklı büyüme, istihdam, adaletli gelir dağılımı ve en önemlisi toplumsal refah artışının temelinde kalıcı fiyat istikrarı olduğunun altını çizdi.
Kalıcı fiyat istikrarı ile enflasyonun kontrol altında ve düşük seviyelerde seyredeceğine vurgulayan Kesikbaş, "Bu konuda ülkemizin önde gelen ve bizim de dâhil olduğumuz iş dünyası temsilcileri ortak açıklamada konun önemine vurgu yaptılar. İş dünyamız ekonomik reform gündemini yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyor” dedi. ESO Başkanı Kesikbaş’ın altını çizdiği “Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı” başlıklı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Covid-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inanıyoruz. Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu istişare süreci, tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek, küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı politika tasarım sürecini destekleyecektir. İş dünyasında enflasyonla mücadelenin önemi ve fiyat istikrarının orta-uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak için kurulacak bu istişare mekanizmasının son derece yararlı olacağına inanıyoruz. Enflasyonla mücadelede başarılı olmamız için Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğini biliyor, COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

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