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ESO Başkanı Kesikbaş’tan 23 Nisan mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.04.2020 16:31 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Kesikbaş, mesajında, “Şarkılarda istediğiniz dünyayı size bırakamadık.

ESO Başkanı Kesikbaş’tan 23 Nisan mesajı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO)Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Kesikbaş, mesajında, “Şarkılarda istediğiniz dünyayı size bırakamadık. TBMM’nin 100’üncü yıl dönümünde ve bu güne kadar ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kutladığımız bu çok önemli günde; Çocuklarımızı evde, pencerelerin ve kapıların arkasında tutmak zorunda kaldığımızdan dolayı, onların büyükleri olarak kendilerinden özür diliyoruz. Onlar bize yıllardır, şarkılarda şöyle dediler; “Bir dünya bırakın biz çocuklara, Islanmış olmasın gözyaşlarıyla. Bir barış bırakın biz çocuklara, Uzansın şarkımız güneşe ve aya. Bir dünya bırakın biz çocuklara, Yazalım üstüne sevgili dünya. Oynaya oynaya gelin çocuklar. El ele verin çocuklar. Bırakamadık özür dileriz. Evde kalın sağlıklı kalın. Bayramınız kutlu olsun” diye belirtti.

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Eskişehir Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Nehir Eczanesi
Tepebasi
Ermiş Eczanesi
Tepebasi
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Polen Eczanesi
Odunpazari
Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
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