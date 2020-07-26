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ESO Başkanı Kesikbaş’tan öğrencilere çağrı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Liseye giriş için tercihte bulunacak gençlere, meslek liselerini tercih etmeleri yönünde çağrı yapan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Çünkü geldiğimiz noktada meslek liseleri ara değil aranan insanları yetiştiriyor.

ESO Başkanı Kesikbaş’tan öğrencilere çağrı

Liseye giriş için tercihte bulunacak gençlere, meslek liselerini tercih etmeleri yönünde çağrı yapan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Çünkü geldiğimiz noktada meslek liseleri ara değil aranan insanları yetiştiriyor. Diğer yandan meslek lisesi mezunu gençlerimiz hayata bir sıfır önde başlıyor” dedi.
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tercih yapacak gençlere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulundu. Çoğu alanda gençlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kesikbaş, "Meslek liselerinde okuyan gençlerimiz ülkenin geleceğinde bugünden söz sahibi olacaklar. Çünkü sanayi, ihracat, teknoloji ve hizmet sektörleri ile büyüyoruz. Tercihlerinde meslek liselerine de yer veren gençlerimiz bu alanlarda en çok ihtiyaç duyulan güç haline geldiler. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ve Eskişehir Sanayi Odası arasındaki işbirliği çerçevesinde imzalanan ‘Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü’ ile yeni bir döneme girdik. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ile birlikte çalışmalar yapacağız. Müfredatı sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda, burada okuyan gençlerimizin hayata bakış açılarını genişleterek gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bu işbirliğinin yanı sıra ESO’nun mesleki eğitime yatırım yaptığından bahseden Kesikbaş, 10 milyon TL’ye yapılacak merkezin Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde olacağını vurguladı. ESO Meslekî Eğitim Merkezi; ESO-MEM’in hem mesleki eğitim merkezi hem de endüstri 4.0 merkezi olacağını ifade eden Kesikbaş, 22-35 yaş arası askerliğini yapmış, yetişkin, işe ihtiyacı olan ama bir vesile ile ekmeğini eline alamamış gençlerin burada meslek sahibi olacağını bildirdi.

"Gençlerimiz eğitimine devam ederken erkenden sigortalı olma süreçleri başlıyor"
Meslek liselerinin şimdinin ama en çok da geleceğin okulları olduğunun altını çizen Kesikbaş, meslek liselerindeki imkanların hiçbir okulda olmadığına dikkat çekti. Bu imkanların neler olduğuna ilişkin bilgi veren Kesikbaş, “Buradaki gençlerimiz ESO üyesi firmalarda beceri eğitimi ve staj imkanlarına sahip olurken yine odamız üyesi firmalarda istihdam edilebiliyorlar. Ayrıca gençlerimiz eğitimine devam ederken erkenden sigortalı olma süreçleri başlıyor. Stajları sayesinde cep harçlıklarını çıkarabiliyorlar ve başarılı öğrenciler burs alabiliyor. Mezuniyet sonrası teknisyen unvanını kazanan gençlerimiz üniversite düşünürlerse ön lisans programlarını tercihte ek puan kazanıyorlar. Meslek lisesi mezunu olarak kolay iş bulabilen gençlerimiz devlete işe alımda ise öncelikli oluyorlar. Yine meslek lisesinden mezunu olduğunda ‘İşyeri Açma Belgesi’ne de sahip olurken yurt dışında geçerli Europass Sertifikasına sahip oluyorlar” ifadelerini kullandı.

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