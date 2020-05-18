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ESO Başkanından 19 Mayıs mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle bir mesaj yayınladı.Kesikbaş mesajında şunları paylaştı;“Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine arman ettiği 19 Mayıs’ın 101’inci yıl dönümüne birlikte ulaştık.

ESO Başkanından 19 Mayıs mesajı

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Kesikbaş mesajında şunları paylaştı;
“Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine arman ettiği 19 Mayıs’ın 101’inci yıl dönümüne birlikte ulaştık. Kurtuluşun, kuruluşun ve aydınlık bir geleceğe olan inancın başlangıç noktası olan 19 Mayıs, bir ulusun bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin bütün dünyaya ilanıdır. Bu dik duruş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir 19 Mayıs günü Samsun’a gidişiyle başlatılmış, dalga dalga yayılmış, milletimizin ortak var oluş mücadelesine dönüşmüştür. Vatan bu inanç ve azimle kurulmuştur. Sonrasında ise 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize bayram olarak armağan edilmiştir. Bir salgınla dünyanın yeniden şekillendiğine tanık olduğumuz bu günlerde bunu Atatürk’ün en çok güvendiği gençlerimiz ve ulus olarak 19 Mayısta DNA’mıza işlenmiş birliktelik ruhu ile aşacağız. Bu düşüncelerle başta geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.”

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Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ersöz Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
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