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ESOB Başkanı Tümen, “İşletmelerin yok olması üniversiteye zarar verir”

22.02.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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ESOB Başkanı Tümen, “İşletmelerin yok olması üniversiteye zarar verir”

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, 100.

Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen, 100. Yıl Mahallesi’nde bir araya gelerek sıkıntılarını dile getiren esnafı desteklediklerini söyledi.

Yeni tip korona virüs nedeniyle zor günler geçiren Karabüklü esnafların iş yerlerini açmak istediklerine dair yaptıkları basın açıklamasına Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen’den destek geldi.
Bazı esnafların sıkıntısının bir hayli fazla olduğunu belirten Başkan Tümen, “Yüzüncü yılda faaliyet gösteren esnaflarımızın kira giderlerinin yüksekliğinden ve öğrencinin olmamasından kaynaklı daha da sıkıntı içindeler. Buradaki esnaflarımızın ve ailelerinin geçim kaynağı burada okuyan öğrencilerden yapılan alışverişlerle sağlanmaktadır. Buraya yatırım yapan sermaye harcayan tüm esnaflarımız aynı zamanda büyük ölçüde de üniversitenin kalkınmasına katkı sağlamışlardır. Üniversite tercihlerinde okulun başarısı önemli bir krater olmasına karşılık sosyal yaşam şartlarının fazlalığı ve güzelliği de önemli tercih sebeplerindendir. Buradaki işletmelerin yok olması en çok üniversitemize zarar verir” dedi.

1 Mart tarihi itibariyle Türkiye’de normalleşme kararı uygulamaları başlayacağını ve Karabük Üniversitesi ile il genelinde alınan kararlarda esnafların göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydeden Tümen, “Üniversitemizin şehir ile iç içe bir çalışmada başarı sağlayacağının bilinmesini isteriz. Üniversite yönetiminin de bu konularda duyarlı olacağına bu yönde karar alacağına inancımız tamdır. Normalleşme ile İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararlarda Karabük esnafımızın öncelik olmasını, esnaflarımızın menfaatine olmasını bekliyoruz. Yine tüm işyeri sahiplerini belirlenen kiralarda insaflı ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Esnaflarımızın en küçük sorununu dahi ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiğinin bilinmesini ister bu vesile ile salgın hastalığının bir an önce bitmesini ve bundan en çok etkilenen esnaflarımıza kolaylıklar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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