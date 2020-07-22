YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESO’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

ESO’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.

ESO’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.
Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Rektör Erdal, kurumlar arası işbirliği ve iletişimin önemine vurgu yaparak, üniversite sanayi işbirliğinin mutlaka üzerinde çalışılması gereken alanlardan biri olduğuna değindi. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, üniversite ve sanayi arasında güçlü bir etkileşim olduğunu belirterek bunun daha da arttırılması için her türlü görüşe açık olduklarını belirtti.
Üniversite-sanayi arasında birçok alanda işbirliği yapılabileceği üzerinde duran Kesikbaş, özellikle raylı sistemler ve URAYSİM Projesinin sanayiciler tarafından yakından takip edildiğini belirtti.
Gerçekleşen ziyarete ESO Başkanı Kesikbaş’ın yanı sıra; ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Muhsin Akbaş, Genel Sekreter Volkan Günaydın da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Eskişehir polisinden vatandaşlara Kovid-19'a karşı "maskotlu" uyarı

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

Başkan Çetin, kendisiyle tanışmak isteyen genci kırmadı

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Eskişehir Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:09
İkindi
17:04
Akşam
20:28
Yatsı
22:06

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Botanik Eczanesi
Odunpazari
Doğan Eczanesi
Odunpazari
Ege Eczanesi
Tepebasi
Işık Eczanesi
Tepebasi
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Odunpazarı’nda esnafı umutlandıran gelişme

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

Onlıne çevre eğitimleri sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.