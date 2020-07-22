ESO’dan Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal’ı ziyaret etti.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede Rektör Erdal, kurumlar arası işbirliği ve iletişimin önemine vurgu yaparak, üniversite sanayi işbirliğinin mutlaka üzerinde çalışılması gereken alanlardan biri olduğuna değindi. Ziyarette değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise, üniversite ve sanayi arasında güçlü bir etkileşim olduğunu belirterek bunun daha da arttırılması için her türlü görüşe açık olduklarını belirtti.

Üniversite-sanayi arasında birçok alanda işbirliği yapılabileceği üzerinde duran Kesikbaş, özellikle raylı sistemler ve URAYSİM Projesinin sanayiciler tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Gerçekleşen ziyarete ESO Başkanı Kesikbaş’ın yanı sıra; ESO Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Gürhan Albayrak, Muhsin Akbaş, Genel Sekreter Volkan Günaydın da katıldı.

