ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, üniversitede yürütülen akademik faaliyetleri nicel ve nitel açıdan artırmak ve öğretim elemanlarının bu yöndeki motivasyonlarını yükseltmek için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, 2019 Akademik Teşvik Puan Listesi’nde ilk 10 sırada yer alarak başarı gösteren öğretim elemanlarına ESOGÜ Yönetimi tarafından Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen bir törenle çiçek takdim edildi. Prof. Dr. Bülent Görenek, Doç. Dr. Kemal Özkan, Doç. Dr. Onur Koyuncu, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Işık, Doç. Dr. Melih C. Kuşhan, Dr. Öğr. Üyesi Selim Gürgen, Prof. Dr. Suat Pat, Arş. Gör. M. Alper Sofuoğlu, Prof. Dr. Hasan Tosun ve Doç. Dr. Osman Nuri Çelik’in ilk 10 sırayı alarak katıldığı törende, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ESOGÜ Senatosu üyeleri de bulundu.

