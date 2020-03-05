YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor

ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, üniversitede yürütülen akademik faaliyetleri nicel ve nitel açıdan artırmak ve öğretim elemanlarının bu yöndeki motivasyonlarını yükseltmek için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor.Bu doğrultuda, 2019 Akademik Teşvik Puan Listesi’nde ilk 10 sırada yer alarak başarı gösteren öğretim elemanlarına ESOGÜ Yönetimi tarafından Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen bir törenle çiçek takdim edildi.

ESOGÜ, akademik performansı yüksek personelini onurlandırıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü, üniversitede yürütülen akademik faaliyetleri nicel ve nitel açıdan artırmak ve öğretim elemanlarının bu yöndeki motivasyonlarını yükseltmek için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor.
Bu doğrultuda, 2019 Akademik Teşvik Puan Listesi’nde ilk 10 sırada yer alarak başarı gösteren öğretim elemanlarına ESOGÜ Yönetimi tarafından Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen bir törenle çiçek takdim edildi. Prof. Dr. Bülent Görenek, Doç. Dr. Kemal Özkan, Doç. Dr. Onur Koyuncu, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Işık, Doç. Dr. Melih C. Kuşhan, Dr. Öğr. Üyesi Selim Gürgen, Prof. Dr. Suat Pat, Arş. Gör. M. Alper Sofuoğlu, Prof. Dr. Hasan Tosun ve Doç. Dr. Osman Nuri Çelik’in ilk 10 sırayı alarak katıldığı törende, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ESOGÜ Senatosu üyeleri de bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"

Başkan Uzundemir; "İlçemizi marka şehir yapacağız"

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:14
İkindi
16:26
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Berhan Eczanesi
Odunpazari
İksir Eczanesi
Odunpazari
Ezgim Eczanesi
Tepebasi
Mabel Eczanesi
Tepebasi
Yenilmez Eczanesi
Odunpazari
Deliklitaş Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Satranç alzheimerdan koruyor

Satranç alzheimerdan koruyor

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

Başkan Ataç Alanyurtlular ile buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.