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ESOGÜ Atıf Sıralamasında 16’ncı sırada

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Webometrics 2020 verilerine göre “Açıklık” sınıflamasında bilimsel yayınlarına en çok atıf alan araştırmacılar arasında dünyada 809’uncu, Türkiye’de 16’ıncı sırada yer aldı.Dünya genelindeki üniversitelerin eğitim, akademik etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri alanındaki etkilerini değerlendiren sıralama sistemlerinden Webometrics, 2020 verilerini açıkladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Webometrics 2020 verilerine göre “Açıklık” sınıflamasında bilimsel yayınlarına en çok atıf alan araştırmacılar arasında dünyada 809’uncu, Türkiye’de 16’ıncı sırada yer aldı.
Dünya genelindeki üniversitelerin eğitim, akademik etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri alanındaki etkilerini değerlendiren sıralama sistemlerinden Webometrics, 2020 verilerini açıkladı. Verilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “Açıklık” sınıflamasında bilimsel yayınlarına en çok atıf alan araştırmacılar arasında dünyada 809’uncu Türkiye’de 16’ıncı sırada yer aldı. 2014-2018 yılları arasında en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısına göre yapılan değerlendirmede 1739’uncu sıranın sahibi oldu. ESOGÜ adresli bilimsel yayınlara, 185 bin 864 bilimsel yayında atıf yapıldı.
12 bin üniversite içerisinde yapılan sıralamada da ESOGÜ dünya sıralamasında 1474’üncü, Türkiye’de 25’inci sırada yer aldı. Avrupa Bölgesi değerlendirmesinde 5856 üniversite arasında 574’üncü oldu. “Kurumsal bilgi paylaşımı” sıralamasında 2 bin 770’inci, web içeriği görünürlüğünde 2 bin 931’inci sıraya yükseldi.

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