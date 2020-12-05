ESOGÜ Bibliyofil’de “Otomatik Portakal” romanı konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından Üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği “Bibliyofil” e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer konuk oldu.

Anthony Burgess’ın ünlü romanı “Otomatik Portakal”ı Bibliyofil için yorumlayan Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer, eserin çok popüler olmasına rağmen yeterince anlaşılamadığına dikkat çekti. Stanley Kubrick tarafından sinemaya da uyarlanan romanın insanın ve toplumun şiddetle olan ilişkisini sıra dışı bir şekilde incelediğini belirten Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer, romanın ana karakterinin dönüşümü üzerinden suç, irade ve şiddet kavramlarını anlattı.

