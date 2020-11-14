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ESOGÜ Bibliyofil’de Popüler Psikoloji ve Marsmallow Testi konuşuldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.11.2020 14:51 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği ’Bibliyofil’e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Arş.

ESOGÜ Bibliyofil’de Popüler Psikoloji ve Marsmallow Testi konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi YouTube kanalı için üretilen video içeriği ’Bibliyofil’e bu hafta ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Buse Gönül konuk oldu.
Arş. Gör. Dr. Buse Gönül, psikoloji tarihinin en meşhur deneylerinden biri olan Marsmallow Testi’nin oluşturucusu Walter Mischel’in Marsmallow Testi Otokontrolde Ustalaşmak kitabını anlattı. Gönül, ilk defa 1970’li yıllarda uygulanmaya başlayan ve çocukların çok sevdikleri bir şekerleme karşısında ne kadar otokontrol sahibi olduklarını gözlemlemeyi amaçlayan bu testin ve psikolojik bulgularının anlatıldığı kitabın uzun yıllar süren araştırmaların ürünü olduğunu kaydetti. Kitabın alanın uzmanlarına ve popüler psikoloji ile ilgilenenlere hitap ettiğini belirtti.
Kitapta yer alan bulguların eğitimde hem bireysel hem de kamusal anlamda etkili ve faydalı olabileceğini söyleyen Gönül, ebeveynleri ise yalnızca bu kitaptan yola çıkarak otokontrol konusunda indirgemeci bir tavır takınmaya karşı uyardı.

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