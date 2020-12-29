YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4. sayısı yayımlandı

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4. sayısı yayımlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.12.2020 16:38 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4.

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4. sayısı yayımlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4. sayısı yayımlandı.
ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve toplumla buluşturmayı amaçlayan dergi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonucu İzmir Bayraklı’da yıkılan binaların altından onlarca saat sonra kurtarılan 3’er yaşlarındaki Elif Perinçek ve Ayda Gezgin’e ithaf edildi. Dergide ESOGÜ’lü akademisyenler deprem ve etkileri, COVID-19 ve etkileri ile Azerbaycan meselesini gündeme taşıyarak merak uyandıran güncel konu başlıklarına açıklık getirdi.
Yazar kadrosunu ESOGÜ’lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri buluşturarak akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:05
İkindi
15:28
Akşam
17:48
Yatsı
19:13

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
291220201830301220200830nobetci
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
291220201830301220200830nobetci
Berhan Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
291220201830301220200830nobetci
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.