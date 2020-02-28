ESOGÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 3 ayrı bölüm ile hizmet vermeye başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Onkoloji, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Transplantasyon bölümlerine ait poliklinik 3 ayrı birimde hizmet vermeye başladı.

Yapılan açıklamada, Cerrahi Onkoloji, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Transplantasyon ameliyatlarının arttığı belirtilerek, bu düzenleme ile artık belirtilen alanlarda cerrahi tedavi yapan ekiplerin ayrı birimlerde daha iyi ve kaliteli hizmet vermesinin amaçlandığı belirtildi.

Prof. Dr. Bülent Ünal, Prof. Dr. İlter Özer, Prof. Dr. Murat Ulaş ve 5 yan dal araştırma görevlisi ile birlikte Cerrahi Onkoloji, Gastroenteroloji Cerrahisi ve Transplantasyon poliklinikleri her gün hastalara hizmet vermeye devam ediyor.

