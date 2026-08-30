Samsunspor'da Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe itirafı! “Ucuz kurtulduk”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından takımının mücadelesini değerlendirdi. Eksik oyunculara dikkat çeken Yıldırım, sarı-lacivertlilerin farkı daha da açabileceğini söyledi.

“FENERBAHÇE BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL”

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan çok üstün bir takım olduğunu belirten Yıldırım, “Fenerbahçe bizden çok üstün takım. Bizim rakibimiz de değil. Bizim 7 sakatımız vardı. 6'sı ilk 11 oyuncusuydu” dedi.

Takımının elinden gelen mücadeleyi verdiğini söyleyen Yıldırım, erken gol yeme sorununa da dikkat çekti. Göztepe maçında olduğu gibi Fenerbahçe karşısında da erken gol yediklerini belirten Yıldırım, bu konuyu teknik direktörle görüşeceğini ifade etti.

“2-0 İLE UCUZ KURTULDUK”

Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin daha farklı olabileceğini dile getiren Yüksel Yıldırım, “Bu kadar eksikle Fenerbahçe'ye direndik. Marius sakattı, Fatih sakatlandı. Biz 2-0 ile ucuz kurtulduk. Fenerbahçe fark yapabilirdi. Takım direndi” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca ilk kez forma giyen Gabriel'i savunmadaki performansı nedeniyle beğendiğini belirtirken, yeni oyuncuların da takıma zamanla alışacağını söyledi.

“HOCAMIZLA ANLAŞAMIYORUZ”

Samsunspor'un transfer gündemi hakkında da konuşan Yıldırım, teknik direktörle kadro yapılanması konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını açıkça dile getirdi.

Yıldırım, “Hocam ile anlaşamıyoruz, açık söyleyeyim. Hoca tecrübeli stoper istedi. Ben de 4 tane gencecik, pırıl pırıl stoperimiz var dedim. Bu 4'lüyle ligi bitiririz” şeklinde konuştu.

Borevkovic'in takımdan ayrılmak istediğini ancak henüz kendisine kulüp bulunamadığını belirten Yıldırım, oyuncunun gönderilmesi halinde forvet transferi yapabileceklerini söyledi.

TRANSFER İÇİN TEK ŞART

Samsunspor Başkanı, kadroda yer açılmaması halinde transfer çalışmalarının sona ereceğini belirterek, “Borevkovic'i gönderebilirsek forvet alacağız. Gönderemezsek artık transfer bizim için bitti sayılır. Boşluğumuz yok” dedi.

Yıldırım, özellikle kanat bölgesinde alternatiflerinin bulunmadığını da vurgulayarak, “2 tane kanat oyuncusu var, alternatif yok” ifadelerini kullandı.