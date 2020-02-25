YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi

ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.02.2020 17:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, ‘Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’ ile ilgili olarak hastalarla birebir iletişime geçen tüm hastane personeline yönelik düzenlediği ‘Hasta Hakları Uygulamaları’ eğitimi gerçekleştirildi.Başhekim Yardımcısı Prof.

ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, ‘Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’ ile ilgili olarak hastalarla birebir iletişime geçen tüm hastane personeline yönelik düzenlediği ‘Hasta Hakları Uygulamaları’ eğitimi gerçekleştirildi.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu’nda gerçekleşen eğitime katılan personel, hasta hak ve sorumlulukları ve hastalarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi. Hasta başvurularından örneklerin de sunulduğu eğitimin birinci günü sekreterler, hasta yardım ekibi, temizlik personeli ve mutfak personeline; ikinci günü ise hekimler, hemşireler, teknisyenler ve hasta bakıcılara ayrıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması açısından önemli olan eğitimlerin oldukça verimli geçtiği belirtildi.

ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

En büyük hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Yaya geçidini kullanmakta zorlandılar

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Tufanbeyli’de sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Gümüşhane’de CİMER’e ortalama günlük 8 müracaat oluyor

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulan koca gözaltına alındı

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Alper Eczanesi
Tepebasi
Onur Eczanesi
Tepebasi
Serap Eczanesi
Odunpazari
Tiryaki Eczanesi
Odunpazari
Sevcan Eczanesi
Odunpazari
Polen Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.