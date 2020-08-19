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“ESOGÜ International”da Tanzanyalı öğrenci deneyimlerini paylaştı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.08.2020 16:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan video içeriği “ESOGU International”ın yeni bölümünde Tanzanyalı öğrenci Abdulrahman Banisheyba Türkiye’deki ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki deneyimlerini paylaştı.

“ESOGÜ International”da Tanzanyalı öğrenci deneyimlerini paylaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından hazırlanan video içeriği “ESOGU International”ın yeni bölümünde Tanzanyalı öğrenci Abdulrahman Banisheyba Türkiye’deki ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki deneyimlerini paylaştı. ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde lisans öğrencisi olan Abdulrahman Banisheyba, gerçekleştirilen keyifli söyleşide ülkesinde örnek aldığı başarılı isimlerin Türkiye’de eğitim görmüş olması nedeniyle Türkiye’de üniversite okumaya karar verdiğini belirtti. Eskişehir Osmangazi Üniversitenin öğrencilerine sağladığı olanaklarla farklı kültürleri tanıma imkanı olduğunu söyleyen Abdulrahman Banisheyba, Türk kültürüne ve özellikle de Türk halk müziğine olan ilgisinden de bahsetti.

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