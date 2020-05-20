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ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’na laboratuvar ruhsatı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, T.C.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’na laboratuvar ruhsatı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan laboratuvar açma ve çalışma ruhsatı almaya hak kazandı.
Yapılan açıklamaya göre; böylece üksekokul bünyesinde kurulan laboratuvarlarda at hastalıkları, aşı geliştirme, farmakoloji çalışmaları yapılabilecek; araştırma ve geliştirme projeleri, üreme aşamalarında yenilikçi uygulamalar gibi atçılık sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalar yürütülebilecek. Ata sporu atçılığı daha yüksek standartlara ulaştırmak için kurulan Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, yeni laboratuvarları ile mesleğe bilimsel alanda da katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bünyesinde özel gereksinimli bireyler için tasarlanmış Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni de barındıran Yüksekokul, Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türü ile öğrenci almaktadır. Mahmudiye Atçılık MYO yeni eğitim öğretim yılında, artırdığı bilimsel ve fiziki imkânları ile sektöre kazandıracağı yeni öğrencilerini bekliyor olacak.

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