ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesinin projesine TÜBİTAK’tan destek

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Evren Yasa’nın yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

“Hibrit Üretimde Eklemeli ve Talaşlı İmalat Süreçleri Arasındaki Etkileşimin Analizi ve İyileştirilmesi için Yöntem Geliştirilmesi (HyMan)” başlıklı proje 717 bin 583 TL bütçe ile sunuldu. Projede eklemeli imalat süreçleri sonrasında geometrik kısıtlardan dolayı uygulamaya bağlı olarak parçanın üretim planında yer alan talaşlı imalat süreçlerinin ilk seferde doğru ve maliyet etkin şekilde planlanabilmesi ve tasarımdan itibaren tüm süreç döngüsünün talaşlı imalat kısıtları da göz önüne alınarak geliştirilmesi için gerekli bilgi birikiminin oluşturulması hedefleniyor.

