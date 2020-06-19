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ESOGÜ Öğr. Gör. Cafer Yıldırım ’Covid-19 Sonrası Girişimcilik Fırsatları’ konulu Webinard’a konuştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği ortaklığında “Covid-19 Sonrası Girişimcilik Fırsatları” konulu webinar düzenlendi.Webinara San Francisco BIO Startup 2016 Mezunu ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Öğr.

ESOGÜ Öğr. Gör. Cafer Yıldırım ’Covid-19 Sonrası Girişimcilik Fırsatları’ konulu Webinard’a konuştu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği ortaklığında “Covid-19 Sonrası Girişimcilik Fırsatları” konulu webinar düzenlendi.
Webinara San Francisco BIO Startup 2016 Mezunu ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Cafer Yıldırım, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Alse Makine Kurucu Müdürü ve Girişimci Sedat Kılıç konuşmacı olarak katıldı.
ESOGÜ Öğr. Gör. Cafer Yıldırım, konuşmasında, Covid-19 sonrası Biyoteknoloji girişimciliğinin sunduğu fırsatlar ve Türkiye’nin bu konudaki potansiyeline değindi. Covid-19 pandemisinin doğrudan sağlık sektörüne bağlı ihtiyaçlarda önemli bir dönüşüme dikkat çektiğini belirten Öğr. Gör. Cafer Yıldırım, inovasyon kapasitesinin ise bir anda ortaya çıkmadığını; uzun vadeli düşünüp, sabırla ve sürekli yatırım yapıp deneyim kazanmanın gerektiğini söyledi. Öğr. Gör. Cafer Yıldırım, Covid-19 gibi küresel bir sorunun karmaşıklığı ve daha uzun bir süre pandemi ortamının devam edeceği düşünülerek, çok farklı sorun alanlarında etkili çözümlerin ancak ilaç endüstrisi, üniversiteler, start-up’lar ve düzenleyici kurumlar gibi paydaşların bir araya gelmesiyle tematik sağlık alanları çerçevesinde geliştirilebileceğini ifade etti.

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