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ESOGÜ Öğretim Üyeleri “Tarihte Eskişehir” kitabı ile Eskişehir tarihine ışık tutuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Doç.

ESOGÜ Öğretim Üyeleri “Tarihte Eskişehir” kitabı ile Eskişehir tarihine ışık tutuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Doç. Dr. Emine Gümüşsoy editörlüğünde ESOGÜ Yayınevinden çıkan “Tarihte Eskişehir” kitabı, Eskişehir’in tüm tarihsel dönemlerine ışık tutuyor.
Eserde İlk Çağ’dan Cumhuriyet dönemine kadar olan uzun bir tarihi süreç alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınıyor. Kitabın editörü, ESOGÜ Tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Gümüşsoy, kitabın içeriğine ilişkin bilgiler verdi. Eskişehir’in Orta Anadolu’da tarihi yolların kesişme noktasında yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Emine Gümüşsoy, Eskişehir’in kısa bir tarihini de sundu. Doç. Dr. Emine Gümüşsoy kitaba ve Eskişehir tarihine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“Ağustos 2020’de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Kitaplığı’nın 2. kitabı olarak basılan “Tarihte Eskişehir” İlk Çağ’dan Cumhuriyet dönemine uzun bir tarihi seyir içerisinde şehrin durumunu ve kurumlarını ele almaktadır. Orta Anadolu’da tarihi yolların kesişme noktasında yer alan Eskişehir, Paleolitik dönemden itibaren yerleşimlerin olduğu bir yerdir. Frigyalılar ile birlikte canlılık kazanan bölgede kurulan Dorylaion şehri, İstanbul’dan Anadolu ve Suriye tarafına giden ana yol üzerinde önemli bir uğrak ve yerleşim yeri olmuştur. 8. yüzyıldan itibaren önce Arap sonra Türk akınlarına uğrayan bölge Kutalmışoğlu Süleyman Şah’a bağlı Türkmenler tarafından ele geçirilirken, Anadolu Seçukluları tarafından Bizans’a karşı yapılan akınlarda kışlak yeri olarak kullanılmıştır. Konya’daki Selçuklu sultanına giden yol üzerinde olduğundan “Sultanönü” olarak da adlandırılmıştır. 1291 yılında Karacahisar’ı fetheden Osman Bey ilk hutbeyi burada okuturken, Osmanlı döneminde üç büyük yol şebekesinden “sağ kol” üzerinde yer alan önemli bir merkez olmuştur. Çok sayıda Kırım, Kafkas ve Rumeli göçmenine ev sahipliği yapan şehir, Mondros Mütarekesi’nden sonra kısa bir süre İngiliz daha sonra da Yunan işgaline uğramış 2 Eylül 1922’de özgürlüğüne kavuşmuştur. Dorylaion antik kendinden Selçuklu izlerine, Mevlevihane’den Çifteler Hara-yı Hümayunu’na, göçlerden Milli Mücadele dönemine kadar farklı konularda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarının akademik çalışmalarının derlendiği kitap, şehir tarihine önemli bir katkı sunmaktadır”

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Akşam
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