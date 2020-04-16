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  4. ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı

ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yalaman’ın da içinde bulunduğu bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve COVID-19’a karşı 166 ülkenin açıkladığı ekonomi paketlerinin karşılaştırıldığı çalışma uluslararası basında dikkatleri çekerken The Washington Post gazetesinde haberleştirildi.
İngiltere’de yayınlanan “Covid Economics: Vetted and Real Time Papers” dergisinin 3’üncü sayısında ’Pandemiye Karşı Ekonomi Politikaları: Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksinin Geliştirilmes’i başlıklı bir makale olarak yayınlanan bu çalışma ile oluşturulan “Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksi” ise bir web sitesinde her hafta güncellenerek yayınlanıyor.

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Odunpazari
Gerek Eczanesi
Tepebasi
Kerman Eczanesi
Odunpazari
Sena Eczanesi
Tepebasi
Yıldız Eczanesi
Odunpazari
Çınar Eczanesi
Odunpazari
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