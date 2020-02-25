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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda canlı yayına katıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda canlı yayına katıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda canlı olarak yayınlanan “Tercihim Türkiye” programına katıldı.
Ülkemizdeki üniversitelerin yabancı öğrenci potansiyellerinin ve bu konudaki mevcut durumlarının ele alındığı programda Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ’de yabancı öğrencilere sunulan olanakları, yabancı öğrenci kabul şartlarını ve kontenjanlarını anlattı. Programa ESOGÜ yabancı uyruklu öğrencilerinden Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İkram İmane Kovachi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü öğrencisi Abdulrahman Banisheyba da katıldı. Öğrenciler programda ESOGÜ’deki eğitim süreçlerini anlattı.

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