YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak üniversite adayları ile buluştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında hazırlanan “Benim Tercihim” programına konuk oldu.
Program moderatörü Dr. Bekir Kul eşliğinde üniversite adayı lise öğrencileri ile buluşan Prof. Dr. Kemal Şenocak, gençlerin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hakkındaki sorularını yanıtladı. Youtube üzerinden canlı yayınlanan programda Prof. Dr. Kemal Şenocak ESOGÜ’de bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okulları, üniversite eğitim politikaları, yurt dışı olanakları, sosyal ve fiziki imkanlar ve Ar-Ge faaliyetleri gibi birçok konuda bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Kemal Şenocak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Kadınların korkulu rüyası: Poliksik Over sendromu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Bebekli Kilise’de temizlik

Bebekli Kilise’de temizlik

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Başkan Arslan: “Edremit’imizin ve ülkemizin geleceği tarımda”

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı’na giremeyecek

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Kayserispor’da sağ bek Zoran’a emanet

Eskişehir Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:24
Öğle
13:01
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:11

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Aydoğdu Eczanesi
Tepebasi
Atasoy Eczanesi
Odunpazari
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Özden Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Vitamin Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

İnönü Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

Güçlü Saç Kökleri İçin 7 Bitkisel Yağ Karışımlı Sabun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.