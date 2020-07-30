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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak’tan Kurban Bayramı mesajı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:18 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak’tan Kurban Bayramı mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajda, içinde bulunulan pandemi sürecine dikkat edilerek bayram kutlanması gerektiğini ifade eden Rektör Şenocak, “’Bayram’ kelimesi kökeni itibariyle ‘neşe, huzur, mutluluk’ anlamlarında gelir ve bizler için bunlar sevdiklerimizle paylaştığımız, paylaştıkça çoğalttığımız duygulardır. İçimize işleyen değerlerimiz, geleneklerimiz, bizlere bu özel günleri sevdiklerimizle bir arada geçirmeyi, birbirimize kenetlenmek için vesile bilmeyi salık vermiştir asırlardır. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü günler bize yan yana olmadan paylaşmayı, sarılmadan küsleri barıştırmayı, el öpmeden büyüklerimizi başımıza taç etmeyi öğretmektedir. Pandemi süreci birlikte olmadan da ‘bir’ olabildiğimizi göstermektedir hepimize. Yeni normallerle birlikte ‘yeni bayramlar’ da bir süre daha hayatımızda olacak ve inanıyorum ki aldığımız tedbirler sayesinde özlemle andığımız bayramlar bizlere bir adım daha yaklaşacaktır. Bu bayramda da sevdiklerimizin aldığı her bir sağlıklı nefesin gerçek bir bayram vesilesi olduğunun farkına vararak davranacak sosyal mesafeyi korurken gönüller arasındaki mesafeleri kaldıracağız. Bizlere kardeşliği, birliği, eşi dostu gözetmeyi öğreten geleneklerimizin ve bayramlarımızın gerçek anlamlarını idrak etmemize vesile olması dileğiyle, tüm milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlıkla geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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