Esogü Rektörü Şenocak’ın 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı mesajı

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, "Basında sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz günü ülkemizde “Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı” olarak kutlanmaktadır. Sansürün kaldırılmasıyla oluşan özgürlük ortamında gelişen basınımız, demokrasimizin geliştirilmesine değerli katkılarda bulunmuştur. Doğru haber alma hakkı toplumun en temel hak ve önceliklerinden biridir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biri olan basın, haber vermenin yanı sıra toplumu bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturma açısından da kilit öneme sahiptir. Bu bakımdan görevlerini tarafsız ve basın ilkeleri çerçevesinde yapan basın organları ülkemizin ilerlemesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Kamuoyunu aydınlatmak için her koşulda, sorumluluk duygusu içinde ve özveriyle görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı kutlar sağlık ve esenlikler dilerim" diye belirtti.

