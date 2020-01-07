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  4. ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezinin yeni binası hizmete açıldı

ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezinin yeni binası hizmete açıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM)’in yeni binası gerçekleşen açılış töreni ile hizmete açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM)’in yeni binası gerçekleşen açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılış ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak, Prof. Dr. Rifat Edizkan ve ESOGÜSEM Müdürü Prof. Dr. Özgür Emiroğlu tarafından gerçekleştirdi.
Açılışa katılan ESOGÜ yönetimi ve öğretim üyeleri töreninin ardından bilgisayar laboratuvarı, pilates salonu ve birçok dersliklerden oluşan yeni Sürekli Eğitim Merkezini gezdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, yaptığı sunumla katılımcıları ESOGÜSEM faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.
Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Avrupa ortalamalarına bakıldığında insanların yüzde 62’sinin mezun oldukları lisans diploması ile emekli olduğunu ancak geriye kalan yüzde 38’inin lisans mezuniyetinden sonra çalışma hayatında en az bir kez iş değiştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, değişen dünyada yalnızca lisans diploması ile iş hayatında uzun yıllar devam etmenin gittikçe güçleştiğini bunun için de sürekli eğitim merkezlerinin yaygınlaştığını ifade etti.
Sürekli eğitim merkezlerinin ana amacının lisans, önlisans ve yüksek lisans dışındaki dönemlerde de insanların eğitim almasını sağlamak ve bunları sertifikalandırmak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yalnızca sürekli eğitim merkezlerinin ve dil merkezilerinin sertifika birimi olarak kabul edildiğini belirtti. Sürekli eğitim merkezlerinde insanlara mesai saatleri dışında kendilerini geliştirecek eğitimlere katılma imkanı sunulduğunu ifade eden Prof. Dr. Özgür Emiroğlu, bu merkezlere gelen insanların da eğitime gönüllü insanlar olduğunun altını çizdi.
Ayrıca Emiroğlu, konuşmasında ESOGÜ Sürekli Eğitim Merkezinde verilen eğitimler hakkında da bilgi verdi ve İlk Yardım Eğitici Eğitmenliği, Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, İnsansız Hava Aracı (İHA-0, İHA-1) Eğitimleri, Bilinçli Anne Eğitimleri, Yaşlı Bakımı Eğitimleri, Western Blot Eğitimi, Arıcılık Eğitimi, Akıl Yürütme Zeka Oyunları Eğitimi, Dil Eğitimleri, Organik Tarım ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Eğitimleri gibi pek çok alanda kurslar açıldığını belirtti.

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