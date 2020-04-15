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“ESOGÜ’de Korona Şoku” haberine yalanlama

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), dün bazı medya organlarında yayınlanan “ESOGÜ’de Korona Şoku” başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “14 Nisan 2020 tarihinde bazı basın kuruluşları ve mensuplarınca paylaşılan “ESOGÜ’de Korona Şoku” haberi asılsız bilgilerle kamuoyunu yanıltmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), dün bazı medya organlarında yayınlanan “ESOGÜ’de Korona Şoku” başlıklı haberin asılsız olduğunu açıkladı.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “14 Nisan 2020 tarihinde bazı basın kuruluşları ve mensuplarınca paylaşılan “ESOGÜ’de Korona Şoku” haberi asılsız bilgilerle kamuoyunu yanıltmaktadır. Üniversitemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalında görevli personellerimizin olağan Covid-19 tarama test sonuçları negatif olup, haberde ifade edildiği gibi bir durum söz konusu değildir. Tüm kamuoyunun bilgisine önemle sunarız” dedi.

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Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eryılmaz Eczanesi
Odunpazari
Hakan Eczanesi
Tepebasi
İrem Eczanesi
Odunpazari
Tepebaşı Eczanesi
Tepebasi
Sivrihisar Eczanesi
Odunpazari
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