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ESOGÜ’de koronavirüs önlemi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nin tamamında dezenfeksiyon işlemleri başladı.Tüm dünyada binlerce ölüme sebep olan koronavirüs için Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde de gerekli tedbirler alınıyor.

Tüm kamu kurumlarında olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nin tamamında dezenfeksiyon işlemleri başladı.
Tüm dünyada binlerce ölüme sebep olan koronavirüs için Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde de gerekli tedbirler alınıyor. Yeni tip Koronavirüs Covid-19’a karşı önlem almak amacıyla derslikler, kütüphane, yemekhane gibi pek çok ortak kullanım alanı ile çalışma ofislerine, belirlenen plan ve takvim çerçevesinde dezenfeksiyon solüsyonları ile temizleme ve ilaçlama işlemleri yapılıyor.

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