YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu

ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2019-2020 öğretim yılı mezunları, mezuniyet coşkusunu sanal ortama taşıdı.Türkiye’nin dört bir köşesindeki ESOGÜ’lüler mezuniyet mesajlarını öğretim üyeleri ve arkadaşları ile paylaştı.

ESOGÜ’de sanal mezuniyet coşkusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2019-2020 öğretim yılı mezunları, mezuniyet coşkusunu sanal ortama taşıdı.
Türkiye’nin dört bir köşesindeki ESOGÜ’lüler mezuniyet mesajlarını öğretim üyeleri ve arkadaşları ile paylaştı. Bir sosyal eğitim platformu uygulaması üzerinden asenkron olarak gerçekleşen mezuniyet buluşmalarında öğrenciler kendi sınıf ve dönem mezunları ile video mesajlarını paylaştı, meslek yeminlerini online olarak etme fırsatı buldu. Aynı platformda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın yanı sıra tüm fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri ile bölüm başkanları da mezun öğrencilere video mesajlarını iletti.
Uygulama üzerinden yeni mezunlara hitap eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, mesajında 2020 yılının insanlığa unutulmaz dersler veren bir yıl olarak tarihe geçeceğini vurgulayarak, gençlerin pandemi sürecini de eğitimlerinin bir parçası olarak görüp gözlemlemeleri gerektiğine dikkat çekti. Yeni mezunlara önemli tavsiyelerde bulunan Rektör Şenocak, tüm mezunları tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
Çorlu’da 268 ton asfalt serildi
Çorlu’da 268 ton asfalt serildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Nikah kıyan çiftlere belediyeden canlı müzik sürprizi
Kayserispor’un yeni sezon formaları
Kayserispor’un yeni sezon formaları

Eskişehir Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:12
Öğle
13:05
İkindi
16:49
Akşam
19:49
Yatsı
21:14

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Ekim Eczanesi
Odunpazari
Selin Eczanesi
Tepebasi
Şafak Eczanesi
Tepebasi
Asil Eczanesi
Odunpazari
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı
Eskişehir'de bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi yakalandı
İstasyon Köprüsü Yıkımına Başlandı
İstasyon Köprüsü Yıkımına Başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.