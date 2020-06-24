ESOGÜ’de YKS hazırlıkları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) için birçok tedbir aldı.

Yapılan açıklamada, sınav sebebi ile Meşelik yerleşkesinde her bir oturumunda yaklaşık 5 bin öğrenciyi misafir edeceği belirtildi. Bu sayının adaylara refakat eden yakınları ile daha yüksek sayılarda olmasının beklendiği anlatılan açıklamada, “Covid-19 salgını sürecinde gerekli önlemleri almak amacıyla YÖK tarafından görevlendirilen Üniversite Koordinasyon Komisyonunun aldığı kararlar çerçevesinde Meşelik Yerleşkesi, toplu taşıma araçlarının kullanıma kapatılmış durumdadır. Yerleşke içerisinde yer alan ve toplu taşıma araçlarına uzak konumda bulunan binalarda sınava girecek adaylar için Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından tahsis edilen ücretsiz servis araçları kampüs içi ulaşım hizmeti verecektir. Adayların, ÖSYM tarafından belirlenen kural ve başlama saatlerini göz önünde bulundurarak ulaşımlarını planlamaları, adaylara refakat eden yakınlarının ise sınav esnasında sosyal mesafe kurallarını hassasiyetle yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz” denildi.

