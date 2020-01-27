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ESOGÜ’de yürütülen TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi tamamlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde TÜBİTAK-BİDEB 2237 B Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında ve ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

ESOGÜ’de yürütülen TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi tamamlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nde TÜBİTAK-BİDEB 2237 B Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında ve ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Zafer Yeşilel yürütücülüğünde “Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi” gerçekleştirildi.
Eğitimde, Fen Bilimlerinin farklı alanlarında yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora derecesine sahip katılımcılara ARDEB projelerinin temel bileşenlerinin tanıtılması, proje kodlarının tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesi amaçlandı. Eğitim kapsamında yer alan sosyal etkinlikte ise Dr. Belgin Bal İncebacak tarafından grup çalışması ve takım ruhunun artması, basit proje fikirlerini hayata geçirme amacıyla balon kulesi adlı etkinlik gerçekleştirildi.
On sekiz farklı üniversiteden katılımcının yer aldığı eğitim katılımcılara katılım belgelerinin verilmesi ile tamamlandı.

ESOGÜ’de yürütülen TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi tamamlandı

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