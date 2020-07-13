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ESOGÜ’den 15 Temmuz şehitleri anısına sanal fotoğraf sergisi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.07.2020 17:04 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(ESOGÜ), 15 Temmuz şehitleri anısına internet ortamında Sanal Fotoğraf Sergisi yayınladı.Açılan sanat sergisi hakkında üniversite tarafından yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016’da ülkemize, demokrasimize, milli iradeye ve millet egemenliğine karşı yapılan hain FETÖ kalkışmasına karşı göğüslerini siper eden ve canlarını veren 15 Temmuz Şehitleri anısına, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ve ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sanal fotoğraf sergisi açıldı.

ESOGÜ’den 15 Temmuz şehitleri anısına sanal fotoğraf sergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi(ESOGÜ), 15 Temmuz şehitleri anısına internet ortamında Sanal Fotoğraf Sergisi yayınladı.
Açılan sanat sergisi hakkında üniversite tarafından yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016’da ülkemize, demokrasimize, milli iradeye ve millet egemenliğine karşı yapılan hain FETÖ kalkışmasına karşı göğüslerini siper eden ve canlarını veren 15 Temmuz Şehitleri anısına, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü ve ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sanal fotoğraf sergisi açıldı. Milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıktığı günün dördüncü yıldönümü dolayısıyla http://sanalsergi.ogu.edu.tr adresinde açılan sanal sergide şanlı direnişi resmeden fotoğraflar yer alıyor. Sergi 13-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında yayında olacak” dedi.

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