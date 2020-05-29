ESOGÜ’den Dünya Multiple Skleroz Günü açıklaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner, 30 Mayıs “Dünya Multiple Skleroz Günü” dolayısıyla Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile ilgili bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner’in açıklaması şöyle:

“Multiple Skleroz (MS), beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemine ait bir hastalıktır. Tanı konulduğunda yaşam boyu kalıcı olan bir yol arkadaşıdır. Multiple sklerozda sinir lifleri ve onu saran myelin kılıfı, geride skleroz denilen sert alanlar bırakarak birçok bölgede yok olur. Manyetik rezonans görüntülerde saptayabildiğimiz bu alanlara plak ismi verilmektedir. Myelin hasar gördüğünde sinirlerin beyne giden veya beyinden gelen uyarıları iletebilme kapasiteleri kesintiye uğramakta ve sonuçta klinik belirtiler ortaya çıkmaktadır. Multiple sklerozun nedeni tam olarak bilinmese de araştırmalar myelin hasarının vücudun bağışıklık sisteminin anormal çalışmasından kaynaklanan, immün aracılı bir hastalık olduğunu göstermektedir. Multiple skleroz görme, yürüme, denge, duyusal fonksiyonlardaki bozukluklar gibi çok çeşitli klinik belirtilere yol açabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde birçok kişiyi etkilemekte olan multiple skleroz, sıklıkla erken gençlik çağında başlar ve 30 yaş altındaki kişilerde sık görülür. Bugün için kesin bir tedavisi olmayan bu hastalıkta, hastalar ömür boyu bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanmaktadır. Bu hastalığın topluma, kişiye ve aileye; sosyal, ekonomik ve psikojenik pek çok etkileri olmaktadır. Bu alanlarda destek alamayan hastalar sosyal izolasyon ve stigmaya maruz kalabilmektedir. Akılda tutulması gereken şudur: MS hastalığı bulaşıcı, öldürücü ya da akıl hastalığı değildir. Özürlülük ise hiç değildir! Erken ve doğru tanı ve tedavi ile bu hastaların önemli bir bölümü hayatlarını gerektiği gibi yaşayabilmektedir. Burada devlete, topluma ve aileye düşen görev bu hastalığı tanımak ve hastaların ihtiyacı olan destek ve yardıma ulaşmalarını sağlamaktır. Multiple skleroz hastalığını tüm dünyaya ve kitlelere duyurmak, MS’ten etkilenen kişilerle ilgili hikâyeler paylaşmak ve bu hastalığa ve sorunlarına karşı farkındalık ve kampanya oluşturmak amacıyla Uluslararası MS Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortak kararları ile her yıl Mayıs ayının son haftası ‘Dünya MS Günü’ olarak ilan edilmiştir. 2020-2022 yılları Dünya MS günü resmi olarak 30 Mayıs’tadır. Her yıl bir tema belirlenmektedir. Bu yılki tema ‘Bağlantılar’dır. MS ‘Bağlantılar’ kampanyası; tamamen topluluk bağlantısı, kendi kendine bağlantı ve kaliteli bakım bağlantıları oluşturmakla ilgilidir. MS Bağlantıları diyerek; MS’ten etkilenen insanları yalnız ve sosyal olarak yalıtılmış hissettiren sosyal engellerin kaldırılması, daha iyi hizmetlerin savunulması, destek ağlarının kurulması ve kişisel bakımın savunulması için fırsatlar yakalanabilmesi en büyük hedefimizdir.”

