ESOGÜ’nün kontenjanları doldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bu sene de öğrencilerin tercih merkezi oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre ESOGÜ’nün fakülte ve meslek yüksekokullarının kontenjanları yüzde 99 doluluk oranına ulaştı.

2020 YKS sonuçlarına göre ESOGÜ’nün 11 fakülte ile 4 meslek yüksekokulu 4 bin 726 yeni öğrenci tarafından tercih edildi. Lisans programlarına yerleşmeye hak kazananların sayısı 3 bin 657, meslek yüksekokullarına yerleşenlerin sayısı bin 69 olarak kayıtlara geçti. Fakülteler bazında Eğitim, Diş Hekimliği, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Sağlık Bilimleri, Tıp, Turizm, Ziraat Fakülteleri yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken bu fakülteleri yüzde 94 doluluk oranı ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi takip etti. ESOGÜ’nün Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivrihisar Meslek Yüksekokulu ile Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulunun kontenjanlarında da boş yer kalmadı.

ESOGÜ’nün en yüksek puan ile tercih edilen fakültelerinin sıralaması bu sene de değişmedi. Genel yerleştirmede Tıp Fakültesi 535,658; Diş Hekimliği Fakültesi 507 bin 230 tavan puanına ulaştı. Meslek yüksekokulları sıralamasında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun İlk ve Acil Yardım Programı 392 bin 652 puan ile ilk sıraya yerleşti.

