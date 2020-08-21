ESOGÜ’nün patent portföyü yayımlandı

Ülkemizin en önemli üniversite-sanayi iş birliği projelerine öncülük eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2013-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği tescilli ya da patent koruma aşamasındaki fikir ve ürünlerin listesini yayımladı.

ESOGÜ Teknoloji Transfer Osi (ETTOM) koordinasyonunda oluşturulan “ESOGÜ Patent Portföyü” bilgilerine göre ESOGÜ’de yürütülen ya da paydaş olduğu AR-GE çalışmaları neticesinde bugüne kadar 37 çalışma için patent ile koruma süreçleri başlatıldı. ESOGÜ sahipliğindeki bu başvurulardan şimdiye kadar 4 Patent ulusal ve 1 patent uluslararası alanda olmak üzere toplam 5 patent yetkili makamlar tarafından tescillendi.

Geçtiğimiz yıl 3 patent başvurusu ile 1 yıl içerisinde yakalanması zor bir başarıya imza atıldı. Bu sene de toplamda 5 patente konu olan buluş için Eskişehir, İstanbul ve Ankara’da bulunan ülkemizin önemli sanayi kuruluşları ile ticarileştirme süreç ve stratejileri yürütülmektedir. ESOGÜ Patent Portföyünde sağlık teknolojilerinden malzeme teknolojilerine uzanan geniş bir yelpazede yatırımcılara yeni yüksek katma değerli teknolojiler için yatırım imkânları sunulmaktadır. Çalışmalarla ESOGÜ’de üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüştürülerek ülkenin ekonomik ve sosyal refah seviyesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

