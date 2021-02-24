ESO’nun çabalarıyla kırsal kalkınma desteklerinde düzenlemeye gidildi

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ’de Eskişehir Sanayi Odası’nın yoğun çabaları sonrası hem desteklerden yararlanmak isteyenleri hem de makina sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklik hakkında bilgi veren Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ülke genelinde yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında yeni düzenleri yayınladı. Özellikle Odamızın yoğun çabaları ve bakanlıkla yaptığı istişareler sonrası kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında hayati rol oynayan makinaların alımı sırasında değişikliğe gidildi. Değişiklik öncesi destekler kapsamında makine, ekipman ve malzeme alımında tarım ve hayvancılık sektörümüzü olumsuz etkileyen bazı maddelerde düzenleme yapıldı. Destekler için üreticilerden istenen TSE, TSEK, CE ve deney belgelerinin yanı sıra yerli malı belgesi devreye alındı. Bu sayede makina ve teçhizat üreticilerimiz üretimleri için alması vakit alan, maliyetli ve süreci uzun olan belgelerle birlikte üretimlerini yerli olduğunu gösteren yerli malı belgesi ile destek kapsamına sokuldu. Bahsi geçen bu belge sanayi veya ticaret odalarından alınabilmekte. Bu da üreticilerin işlerini kolaylaştıran bir iklim oluşturmakta” dedi.

