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Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Espark A.Ş ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol imzalandı.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük iştiraki olan Espark A.Ş ile Fizyomer arasında yapılan protokol kapsamında 2 bin 800’e yakın personel sağlık hizmetinden indirimli faydalanabilecek.

Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol

Espark A.Ş ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol imzalandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük iştiraki olan Espark A.Ş ile Fizyomer arasında yapılan protokol kapsamında 2 bin 800’e yakın personel sağlık hizmetinden indirimli faydalanabilecek. Protokol töreninde konuşan Espark A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Saltık, Eskişehir’in fizik tedavide öncü tıp merkezi olan Fizyomer’e emekçilere gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.
Anlaşmaya imza atan Fizyomer Müdürü Recep Balcılar ise kent halkı için büyük özveriyle çalışan belediye personelinin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizdi. İmzalanan protokol kapsamında 2 bin 800’e yakın personel ve birinci derece yakını Fizyomer’de verilen sağlık hizmetlerinden indirimli şekilde faydalanabilecek.

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