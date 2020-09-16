YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Espark’ta alışveriş kampanyası

Espark’ta alışveriş kampanyası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi’nden 500 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes hediye çeki kazanıyor.14-20 Eylül tarihleri arasında Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi’nden alışveriş yapanlar hediye çeki kazanıyor.

Espark’ta alışveriş kampanyası

Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi Espark Alışveriş Merkezi’nden 500 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes hediye çeki kazanıyor.
14-20 Eylül tarihleri arasında Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi’nden alışveriş yapanlar hediye çeki kazanıyor. Aynı gün içinde Espark mağazalarından 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara Migros hediye çeki armağan ediliyor. Espark içinde bulunan kampanya noktasına fiş ve faturalarıyla birlikte gelen ziyaretçiler, 500 TL’lik alışverişleri için 30 TL, 750 TL’lik alışverişleri için 60 TL, 1000 TL’lik alışverişleri için ise 100 TL’lik çek kazanıyor. Espark Migros mağazasında geçerli olan çeklerin stoklarla sınırlı olduğu belirtildi.

Espark’ta alışveriş kampanyası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Kütahya’nın 4 ilçesine emniyet hizmet binası
Kütahya’nın 4 ilçesine emniyet hizmet binası

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:09
Sabah
06:33
Öğle
12:58
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:32
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Özbek Türkleri dernek çatısı altında toplandı
Özbek Türkleri dernek çatısı altında toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.