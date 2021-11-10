Esra Dermancıoğlu eski eşini ve kızını paylaştı! "Bu güzeli biz yaptık"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından eski eşini ve kızını paylaşrı.

Eski eşinin ihanetine uğradığını bir röportajında anlatan Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." demişti.



Esra Dermancıoğlu, paylaşımına "Bakın 2. fotodaki güzeli biz yaptık." notunu düştü

