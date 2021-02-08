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Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı! 'Bugün bir atak yaşadım'

08.02.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı! 'Bugün bir atak yaşadım'

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı. Ünlü oyuncu bacağının halini paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Esra Dermancıoğlu yaşadığı hastalıkla zor anlar yaşadı. Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı.

Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü paylaşan ünlü oyuncu, “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyardı.

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ÜRTİKER NEDİR?

Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu “urtica ureus” kelimesinden gelir.

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