Esra Eczacıbaşı Coşkun, "Genç Küresel Liderler" listesinde yer aldı

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl belirlenen Genç Küresel Liderler (Young Global Leaders) arasında yer aldı.

Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab’ın girişimiyle 2004 yılından bu yana her yıl dünyanın geleceğini şekillendirmede etkin rol oynayacak yeni nesil ve başarılı liderleri bir araya getiren Genç Küresel Liderler listesi açıklandı.

Dünyanın en umut verici 40 yaş altındaki 108 lideri, topluluğun diğer üyeleriyle birlikte dünyanın sorunlarına çözüm bulmak, gençler ve çocuklar için projeler üretmek ve sürdürülebilir geleceği kurgulamak için çalışacak.

Listeye Türkiye'den giren Esra Eczacıbaşı Coşkun, Eczacıbaşı Topluluğu'nun dijital dönüşüm sürecinde oynadığı rolün yanı sıra, Topluluğun farklı coğrafyalardaki sürdürülebilirlik politikalarının tasarlanmasında aktif görev alıyor.

Esra Eczacıbaşı Coşkun, toplumsal sorunlara karşı duyarlı duruşu, İstanbul Modern bünyesinde dezavantajlı gençlere yönelik başlattığı Genç Modern projesiyle her yıl 50 bini aşkın insanın hayatına dokunması gerekçeleriyle Dünya Ekonomik Forumu'nun Genç Küresel Liderler listesinde yer aldı.

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde 120’den fazla ülkede bin 400 üyesi bulunan listeye önceki yıllarda Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg, Google kurucuları Larry Page ile Serge Brin, aktör Leonardo Di Caprio, Avukat Amal Clooney gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Kosta Rika Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada da girmişti.

- "Yaşadığımız zorlukları ancak güçlerimizi birleştirerek, nesiller, toplumlar ve kültürler arası köprü kurmayı başararak aşabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, daha iyi bir dünya ve geleceğin kurgulanması için çözümün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Dünyanın iklim değişikliği, cinsiyet ayrımcılığı, gelir adaletsizliği, yoksulluk ve ekonomik dalgalanmalar gibi önemli sorunlarla mücadele ettiğini belirten Esra Eczacıbaşı Coşkun, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız zorlukları ancak güçlerimizi birleştirerek, nesiller, toplumlar ve kültürler arası köprü kurmayı başararak aşabiliriz. Bunun için hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların çözümüne katkı sağladı, sorumluluk aldı. Daha sağlıklı ve güvenli bir gelecek için çalışma misyonumuz, benim de temel amaçlarımın başında geliyor. Topluluk bünyesinde ve ülkemizde gösterdiğimiz gayretlere ek olarak Dünya Ekonomik Forumu tarafından belirlenen Küresel Genç Liderler ile birlikte dünyanın sorunlarına kalıcı çözüm üretmek için çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum."

