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Esra Erol'da yer yerinden oynadı! Kendisinden 22 yaş büyük kadına aşık oldu, sosyal medyayı ikiye böldü

19.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri şaşırttı. Aysel Hanım, oğlu Hüseyin Gazi'nin kendisinden 22 yaş büyük Arife Hanım ile ilişkisi olduğunu ifade etti. Genç adam, Esra Erol'da stüdyosuna gelerek annesiyle yüzleşti. Aysel Hanım, "Oğlumdan 22 yaş büyük bir kadını gelin olarak istemiyorum. Onu tercih ediyorsa bu çocuk benim cenazeme gelmesin" diyerek feryat etti. Yaşlı kadının bu tavrı sosyal medyayı ikiye böldü.

Esra Erol programında Aysel Hanım'ı ağırladı. Oğlu Hüseyin Gazi'nin bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen yaşlı kadın amacına ulaştı fakat programda büyük bir yüzleşme yaşandı.

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YAŞ FARKI NEDENİYLE OĞLUNA REST ÇEKTİ: "CENAZEME GELMESİN"

Oğlunun kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Arife'yle ilişki yaşadığını ve bu ilişkiyi onaylamadığını vurgulayan yaşlı kadın, canlı yayında rest çekti.

Aysel Hanım, Esra Erol'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oğlumdan 22 yaş büyük bir kadını gelin olarak istemiyorum. Oğlum onu tercih ediyorsa bu çocuk benim cenazeme gelmesin"

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"ONU ASLA BIRAKMAM"

Hüseyin Gazi stüdyoya gelince olanlar oldu. Hem çocuklu hem de kendisinden 22 yaş büyük olmasına karşın Arife'yi sevdiğini belirten genç adam, onu asla bırakmayacağını vurguladı.

Bu durum üzerine Aysel Hanım sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının feryadı stüdyoyu inletti. Hüseyin Gazi ise yaşananlar üzerine dayanamayarak annesine sarıldı.

ESRA EROL BİLE DUYGULANDI

O anlar ise programı izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Esra Erol anne oğulun sarılması nedeniyle duygulandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hüseyin Gazi'nin kendisinden 22 yaş büyük kadına aşık olması ve bu uğurda annesine rest çekmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

İşte Twitter'da (X) yapılan paylaşımlardan bazıları:

  • "Esra Erol'da müthiş bir olay var. Bir delikanlı kendisinden 22 yaş büyük kadınla evlenmek istiyor. Çocuğun annesi ben bunu 7 yaşına kadar emzirdim bana bunu nasıl yapar diyor. 7 yaş emzirilme ve annesi yaşındaki eş adayı. Freud şu an mezarında tepiniyor. Olaya bak."

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  • "Arife oğlandan 22 yaş büyükmüş. Anne Aysel, "Benim yaşımdaki birini gelin olarak istemem" diyor. Esra Erol, nedense olabilire getiriyor... Tersi olsa, yani erkek 22 yaş büyük olsa? Mesela, 40 yaşında erkek, 18 yaşında kız? Esra Erol nasıl tepki verirdi?"

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  • "Erkek zengin ise sorun çıkarmazdı. Sadece kendisi de değil toplum olarak bir garip hal içindeyiz. Allah sonumuzu hayır eylesin."

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