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  4. Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı

Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldığını bildirdi.1,5 yıldır bu görevini yürüttüğünü dile getiren Sürücüoğlu, "İl yönetiminde aldığım yeni vazifem dolayısıyla yürütmekte olduğum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldı

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, görevinden ayrıldığını bildirdi.
1,5 yıldır bu görevini yürüttüğünü dile getiren Sürücüoğlu, "İl yönetiminde aldığım yeni vazifem dolayısıyla yürütmekte olduğum İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da Genel Başkanımız , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Liderliğinde ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde azim ve kararlılıkla memleketimiz için çalışacağım.Görev sürem boyunca bana destek olan ,yanımda olan tüm Kütahya teşkilatına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı vazifesini vekaleten Kadriye Sağdıç’ın yürüteceği ifade edildi.

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