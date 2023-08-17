YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Esrarengiz otomobil merak konusu

Esrarengiz otomobil merak konusu

17.08.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir sokakta uzun zamandır park halinde duran, eski, plakasız ve camları kırık otomobil vatandaşlara merak konusu oldu.

Esrarengiz otomobil merak konusu

Odunpazarı’nın Emek Mahallesi Ömür sokakta duran plakasız ve eski bir otomobil, mahalleliyi rahatsız ediyor. Bu otomobilin uzun süredir aynı yerde terkedilmiş bir şekilde duruyor olması, mahalle sakinlerinin yanı sıra bu yolu kullanan diğer vatandaşların da dikkatini çekiyor. Camları kırık ve oldukça harap durumdaki otomobil, özellikle çocuklar içinde tehlike arz ediyor.

Adını vermek istemeyen bir mahalle sakini, "Bu araç kimin olduğunu bilmiyorum. Ne zaman buraya bırakıldığı konusunda bir fikrim yok. Sorduk ama kimseden bir cevap alamadık. Aylar geçti ve otomobil burada kaldı. Özellikle çocuklar için tehlikeli. Ayrıca sokakta bu şekilde terkedilmiş bir aracın olması görüntü çevre kirliliğine de sebep oluyor " dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede çocuklara özel ’akşam polikliniği’ hizmetiHastanede çocuklara özel ’akşam polikliniği’ hizmeti
Mersin’de 341 kök kenevir ele geçirildiMersin’de 341 kök kenevir ele geçirildi
Mısır tarlalarını domuzlardan korumak için 24 saat nöbet tutuyorlarMısır tarlalarını domuzlardan korumak için 24 saat nöbet tutuyorlar
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:27

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Alpu eczanesi
Alpu
Yildiztepe eczanesi
Odunpazari
Onur eczanesi
Tepebasi
İhsan eczanesi
Odunpazari
Defne eczanesi
Odunpazari
Kaya eczanesi
Cifteler
Derman eczanesi
Beylikova
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.