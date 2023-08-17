Esrarengiz otomobil merak konusu

Odunpazarı’nın Emek Mahallesi Ömür sokakta duran plakasız ve eski bir otomobil, mahalleliyi rahatsız ediyor. Bu otomobilin uzun süredir aynı yerde terkedilmiş bir şekilde duruyor olması, mahalle sakinlerinin yanı sıra bu yolu kullanan diğer vatandaşların da dikkatini çekiyor. Camları kırık ve oldukça harap durumdaki otomobil, özellikle çocuklar içinde tehlike arz ediyor.

Adını vermek istemeyen bir mahalle sakini, "Bu araç kimin olduğunu bilmiyorum. Ne zaman buraya bırakıldığı konusunda bir fikrim yok. Sorduk ama kimseden bir cevap alamadık. Aylar geçti ve otomobil burada kaldı. Özellikle çocuklar için tehlikeli. Ayrıca sokakta bu şekilde terkedilmiş bir aracın olması görüntü çevre kirliliğine de sebep oluyor " dedi.



