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Esrarla yakalanan 2 şüpheli, 6 bin TL’de Korona cezası yedi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada ellerinde esrar bulunan poşeti atıp kaçan 2 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı, 6 bin 300 TL’de Korona virüs tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, yaya olarak ellerinde poşetle bekleyen 2 şahsı kontrol etmek istedi.

Esrarla yakalanan 2 şüpheli, 6 bin TL’de Korona cezası yedi

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada ellerinde esrar bulunan poşeti atıp kaçan 2 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı, 6 bin 300 TL’de Korona virüs tedbirlerini ihlalden ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, yaya olarak ellerinde poşetle bekleyen 2 şahsı kontrol etmek istedi. Bu sırada polisi fark eden 2 şahıs ellerindeki poşeti atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrası her 2 şahısta yakalanırken, poşetlerden 625 gram kubar esrar ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, Korona virüs nedeniyle de para cezası uygulandığı öğrenildi.
2 şüpheliye Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı 20.00 ile 06.00 saatleri arasında park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık alanlarda dolaşmanın veya bulunmanın yasaklanma kararını ihlal etmeleri sebebiyle 3 bin 150’şer TL’den toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildiği bildirildi.
Öteyandan polisin uyuşturucu madde bulunan bir adrese yaptığı operasyonda ise 2 ayrı paket içerisinde bir miktar esrar, biri kurusıkı 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 42 adet mermi ele geçirdi.
Polisin son iki hafta içinde yaptığı uygulamalarda ise 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandığı, 17 şahsa kullanmak suçundan işlem yapılığı bunlardan bir miktar metamfetamin, toz esrar ve yaklaşık bir kilogram da esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Esrarla yakalanan 2 şüpheli, 6 bin TL’de Korona cezası yedi

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