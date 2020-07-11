YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 11.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 41 buçuk kilogram esrarla yakalanan biri cezaevinden izinli çıkan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, Adana-Aksaray E90 karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi.

Esrarla yakalanan şüpheliler tutuklandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde, 41 buçuk kilogram esrarla yakalanan biri cezaevinden izinli çıkan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Adana-Aksaray E90 karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Zengen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Zengen Jandarma ve Konya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama noktasında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Otomobilde jandarma narkotik köpeği ile yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 41 buçuk kilogram preslenmiş reçine esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ile cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve 72 ayrı suçtan dosya kaydı bulunan B.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Hatay’dan aldıkları esrarı İstanbul’a götürdükleri öğrenildi. Jandarma tarafından, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ereğli Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadıÜnlü çift korona korkusuyla hastaneye koştu! Eşi teste giren oyuncu gözyaşlarını tutamadı
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Konya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:01
İkindi
16:53
Akşam
20:21
Yatsı
21:58

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Kerem Eczanesi
Karatay
Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Burak Eczanesi
Selcuklu
Limon Eczanesi
Selcuklu
Nur Eczanesi
Selcuklu
Toruk Eczanesi
Selcuklu
Türker Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı

Trafoya giren hırsızlık şüphelilerini düşürdükleri telefon yakalattı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı için stada giremeyen Konyalı dedeye seccade hediyesi

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.