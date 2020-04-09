Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık çalışanları için özel koruma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Hastane yönetimi bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde, korona virüs salgını için bir çok önlem alındı. Bir güvenlik kabini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürüldü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. Alınan örnekler İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiliyor. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Ali Serdar Pedükcoşkun, salgın başladıktan sonra hastane personeliyle hastaların temasını en aza indirecek önlemler aldıklarını dile getirerek, “Hasta ile sağlık personelinin temasını önlemek amacıyla bir güvenlik kabinini sağlık kabinine dönüştürdük. Sağlıkçıların, kollarını kullanabilmeleri için iki alan açıldı. Hasta, kabinin dış kısmında duruyor, doktorlar ise iç kısımda. Böylece temas olmadan hastadan örnek alınabiliyor” dedi.