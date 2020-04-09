YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık çalışanları için özel koruma

Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık çalışanları için özel koruma

İZMİR HABERLERİ  | 09.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, korona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye gelenlerin testleri yapılırken bulaş ihtimalini azaltmak için farklı bir yöntem geliştirdi. Hastane yönetimi bir güvenlik kabinini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürdü.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde, korona virüs salgını için bir çok önlem alındı. Bir güvenlik kabini, hastalardan örnek almak için sağlık kabinine dönüştürüldü. Böylece sağlık personeli, Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlere temas etmeden örnek alabiliyor. Alınan örnekler İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderiliyor. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Ali Serdar Pedükcoşkun, salgın başladıktan sonra hastane personeliyle hastaların temasını en aza indirecek önlemler aldıklarını dile getirerek, “Hasta ile sağlık personelinin temasını önlemek amacıyla bir güvenlik kabinini sağlık kabinine dönüştürdük. Sağlıkçıların, kollarını kullanabilmeleri için iki alan açıldı. Hasta, kabinin dış kısmında duruyor, doktorlar ise iç kısımda. Böylece temas olmadan hastadan örnek alınabiliyor” dedi.

“Bulaş ihtimali ortadan kalkıyor”
Kabin aracılığı ile hastadan örnek alındığı için bulaş ihtimalinin ortadan kalktığını vurgulayan Pedükcoşkun, hastanın teşhir edilmemesi için de kabinin çevresinin paravanlarla kapatıldığını belirterek, şunları söyledi: “Şüpheli durumlarda, hastane bünyesinde oluşturduğumuz Covid-19 izolasyon servisinde hastalarımız tedavi altına alınıyor. Hastanemizde kişisel koruyucu güvenlik ekipmanları ve hemen kullanılması gereken ilaçlarımız mevcut. Her türlü donanımımız var. Hiç bir vatandaşımız bu konuda endişeye kapılmasın.” Pedükcoşkun, ayrıca her hastadan sonra kabinin havalandırıldığını, bütün yüzeylerin dezenfekte edildiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesinin poliklinikler bölümüne de vücut ısısını ölçen termal kameralardan yerleştirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
13:18
İkindi
16:56
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Türkan Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Murat Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir’de salgına karşı mücadelede ortak akıl

İzmir’de salgına karşı mücadelede ortak akıl

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

İzmir otogarında virüse karşı yolcu denetimi

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

Başkan Gümrükçü, üniversite öğrencileriyle buluştu

Hava Astsubayların Gurur Günü

Hava Astsubayların Gurur Günü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.